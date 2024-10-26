براءة طليقة سعد الصغير من تهمة سب وقذف طليقته السابقة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة برلنتي طليقة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته السابقة رانيا صالح.

وقال دفاع طليقة سعد الصغير، إن موكلته لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد سعد الصغير مؤكدًا رفضها مساعي الصلح مع المطرب.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضًا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.