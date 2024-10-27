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ملفات وحوارات

أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بحيازة المخدرات اليوم.. النيابة تسند للمتهم تعاطي الحشيش والترامادول.. والمطرب: دي أقراص علاج وأنا مبعرفش إنجليزي

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير محبوسًا في تعاطي المواد المخدرة.

وأُسندت النيابة إلى المطرب الشعبي سعد الصغير ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

شهادة العاملين بمطار القاهرة


وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم


تقرير المعمل الكيماوي يثبت تعاطي سعد الصغير المخدرات

وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 
سعد الصغير: دي أقراص علاج


قال المطرب الشعبي سعد الصغير خلال التحقيقات في نيابة النزهة إنه مريض، وقد أجرى عملية في قدمه، فضلا عن تركبيه دعامتين، مشيرا إلى أنه يأخذ أقراصا تسكن الألم كعلاج بتصريح من طبيبه وبروشته قدمها للنيابة.

ونفى المطرب معرفته بهذه المواد قائلا: “معرفش عنها حاجة، والشنطة المضبوط فيها المخدرات صديق أعطاها لي في أمريكا قبل سفري بساعات ولم أفتحها، لانشغالي في العودة القاهرة”.

وقال المطرب سعد الصغير إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية، ولا يعرف بأن هذه المواد مخدرات قائلا: "فاكرها سجاير عادية"، مشيرا إلى أنها للاستخدام الشخصي.

حيث أكد المتهم أنه أخذها من أحد الأشخاص يعمل منظم حفلات في أمريكا، وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.


وأضافت التحقيقات أن سعد الصغير كان ينتوي توزيع الفيب كهدايا على أفراد فرقته، نافيا معرفته أن تلك المواد مخدرات.

ووجهت النيابة إلى المطرب سعد الصغير تهمة تعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل ضبط سعد الصغير بمواد مخدرة

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير  أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

 

وقالت المصادر: إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.
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