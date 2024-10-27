تحركات كبيرة في أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أكتوبر.. جرام 21 يرتفع نحو 165 جنيها.. وجرام 24 يزيد 189 جنيها.. والتوتر بالشرق الأوسط يفاقم الطلب على المعدن الأصفر

صعدت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر الجاري داخل الأسواق المحلية، وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة بعد زيادة الطلب العالمي على الملاذ الآمن.

وزادت أسعار الذهب بكافة الأعيرة المختلفة، وسط توقعات جديدة بزيادة الأسعار الفترة المقبلة من شعبة الذهب وكذلك من العاملين في مجال تجارة الذهب المحلية والبنوك الاستثمارية الدولية.

تحركات اسعار الذهب فى اكتوبر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا بعد ان كان يسجل نحو 4091 جنيه خلال اول شهر اكتوبر بزيادة 189 جنيه

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا بعد ان كان يسجل 3580 جنيه فى بداية الشهر بزيادة 165 جنيه

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهات بعد ان كان يسجل نحو 3068 جنيه فى بداية الشهر

توقعات أسعار الذهب العالمية

قال محللو "بنك أوف أمريكا" في مذكرة، إن المستثمرين يواصلون شراء الذهب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، للتحوط في مواجهة التضخم وتصاعد الخطاب الشعبوي في الشارع السياسي.

توقعات بصعود الذهب

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي المصري، رئيس كلية كوينز في كامبريدج، إن صعود الذهب عالميا ولجوء العالم له كمنافس للدولار الأمر الذي يسبب صعوده حاليا ومستقبلا.

حدث أمر غريب لسعر الذهب خلال العام الماضي، فمن خلال تسجيل مستوى قياسي تلو الآخر، يبدو أن المعدن الأصفر قد انفصل عن المؤثرات التاريخية التقليدية، مثل أسعار الفائدة والتضخم والدولار علاوة على ذلك، فإن ثبات وتيرة صعوده يتناقض مع تقلبات الأوضاع الجيوسياسية المحورية.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، في جلسة ختام الاسبوع، بعد تعافيها من موجة جني أرباح، وذلك مع دعم تلقته من التوتر في الشرق الأوسط والقلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين مددت أسعار البلاديوم مكاسبها إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 2747.56 دولار للأونصة في نهاية تداولات الجمعة. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء الماضي عند 2758.37 دولار، كما سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2760.80 دولار للأونصة عند التسوية.

وقفز الذهب 33 بالمئة منذ بداية العام مع ارتفاع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة أساس

وسجل البلاديوم في المعاملات الفورية أعلى مستوى في عشرة أشهر لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن الصادرات من روسيا. وصعد في أحدث التداولات 3.2 بالمئة إلى 1194.36 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.61 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 12 عاما عند 34.87 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1024.20 دولار.