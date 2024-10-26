السكك الحديدية تحدد خطوات إرجاع تذكرة القطار ونسبة الخصم.. وتحذر من بيع التذاكر بطرق غير شرعية.. وتعلن حالات رد ثمن التذكرة كاملا

كشفت السكك الحديدية عن طرق شرعية لإرجاع تذاكر القطارات، بما يضمن عدم استخدام التذكرة من خلال السوق السوداء، وذلك بإعادتها للشباك ولكن قبل الرحلة بوقت مناسب لا يقل عن 48 ساعة.

وفي الوقت نفسه هناك بعض الحالات التى تسمح فيها الهيئة باعادتها قبل الرحلة أو حتى بعد موعد الرحلة، وذلك فى حالة عدم وصول القطار بموعده، وتأخره بوقت كبير عن موعده، ويمكن استرجاع ثمن التذكرة وقتها للتيسير على المواطنين.

احذر بيع تذاكر القطار لهذا السبب

من ناحية اخرى يقع بعض ركاب القطارات في أخطاء كبيرة أثناء محاولة إرجاع تذكرة السفر بالقطار، وذلك لأن الراكب عندما يذهب للسكك الحديدية وهو يرغب في عدم السفر وإرجاع التذكرة فيجد أحد المواطنين أو سماسرة السوق السوداء بالمحطة يعرض عليه هنا شراء التذاكر.

وفى هذه الحالة يقع الراكب تحت طائلة القانون، ويمكن أن يتم القبض عليه بتهمة الاتجار في السوق السوداء، وبالتالي يتعرض لعدد من الاتهامات، ولكن هناك بعض الطرق الشرعية التي يجب على المواطن أن يقوم بها أثناء ذهابه إلى المحطة لإرجاع التذكرة سنقوم بسردها لتعريف المواطن بها.

خطوات استرجاع تذاكر القطارات

وذكرت هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي، أن طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في أنّه من الممكن إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بنحو 48 ساعة، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية شاملة، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في إرجاع التذكرة مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

وقالت هيئة السكك الحديدية: من الممكن إرجاع التذكرة واسترداد قيمتها كاملة حال تأخير القطارات، وحال عطل جهاز التكييف بالقطار خلال الرحلة أو استبدال عربة من عربات القطار بعربة أدنى درجة يحق للراكب استرداد فرق التكييف من شباك حجز التذاكر، وحال رغبة الراكب استرداد فرق التكييف لابد أن يثبت رئيس القطار تعطل تكييف القطار خلال الرحلة.

فى هذة الحالة تحصل على ثمن التذكرة كامل

وأضافت هيئة السكك الحديدية، أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، يكمن في أنّه حال تعطل جهاز التكييف بالقطار بمحطة قيام الراكب، يحق له استرداد قيمة التذكرة كاملة دون خصم شيء، مؤكدة أنّ استرداد قيمة التذكرة يكون من شباك الحجز بالمحطات الرئيسية.

طرق حجز تذاكر القطارات بدون الذهاب لمحطة السكك الحديدية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديدية إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.



تحديث أنظمة الحجز

ويأتي ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وطرق الحجز هى:

الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى من هنا

التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد

المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.



وأكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وتناشد الهيئة بالركاب ضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.