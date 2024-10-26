الأحد 27 أكتوبر 2024
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سياسة

الأنبا رافائيل يشارك في الاحتفال السنوي لمركز الدراسات الكنسية بقويسنا

الأنبا رافائيل يشارك
الأنبا رافائيل يشارك في الاحتفال السنوي

احتفلت إيبارشية بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، بمرور عام على إنشاء مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس للدراسات الكنسية، حيث أقيم الحفل بمقر المركز في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية كفر عبده التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطرانها. 

تفاصيل جولة الأنبا رافائيل على الكنائس 

واستضاف الحفل نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وألقى نيافته محاضرة ضمن كورس العهد الجديد، أعقبها جولة لمعالم الكنيسة مع نيافة الأنبا مكسيموس، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، حيث زار نيافته كاتدرائية الآباء السواح والكنيسة الأثرية ومتحف مزار المتنيح نيافة الأنبا برسوم الأسقف العام وكنيسة الثلاثة فلاحين الشهداء وكنيسة الشهيد موريس والقديس لعازر.

يُذكر أن الأب المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم سيم كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ذاتها، وقرية كفر عبده هي مسقط رأسه وكذلك نيافة الأنبا برسوم.

أسباب انعقاد دورة 1000 معلم كنسي  

واختتمت إيبارشية إخميم وساقلتة للأقباط الأرثوذكس،  المرلحة الراعبة من دورة "١٠٠٠ مُعلم كنسي"، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "طَوَّر"، وذلك بكنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية).

وشاركت  في الدورة ٢١ كنيسة من كنائس الإيبارشية بإجمالي ٢١٠ خادم وخادمة، وتم في الختام توزيع شهادة اجتياز الدورة للمتدربين.

من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا أنتوني عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات الرعوية الخاصة بخدمته.

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