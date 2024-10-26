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خارج الحدود

اليوم، وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الأوكراني في القاهرة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

يعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا.

ويتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين عقب اللقاء الثنائي والجلسة الموسعة التى تجرى بمشاركة وفدي البلدين.

كما يعقد الوزير عبد العاطي ونظيره الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركًا في ختام المباحثات.
 

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أوكرانيا مصر و أوكرانيا العلاقات المصرية مع اوكرانيا

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