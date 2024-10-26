اليوم، وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الأوكراني في القاهرة

يعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا.

ويتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين عقب اللقاء الثنائي والجلسة الموسعة التى تجرى بمشاركة وفدي البلدين.

كما يعقد الوزير عبد العاطي ونظيره الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركًا في ختام المباحثات.

