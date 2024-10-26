الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد الهجوم على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومناطق محيطة شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل) بحسب خبر عاجل لشبكة سكاي نيوز عربية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.