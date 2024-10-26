السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من شرفة شقتها بالجيزة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط سيدة من بلكونة شقتها من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات الأولية تبين أن ربة منزل أثناء نشر الغسيل، اختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وسائل مرورية جديدة للحد من حوادث الشبورة وإجراءات تحذيرية للسائقين، تعرف عليها

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأجهزة الأمنية الجيزة لمديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

وسائل مرورية جديدة للحد من حوادث الشبورة وإجراءات تحذيرية للسائقين، تعرف عليها

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

الفيس السبب، القبض على عامل أقدم على قتل زوجته وتقطيع جسدها في الهرم

مقتل عامل ليلة زفاف شقيقته على يد عاطل في الجيزة

بسبب التراخيص، المرافق تزيل إعلانات إحدى العلامات التجارية بمدينة نصر

التحقيق في واقعة سقوط عامل من قطار العياط

القبض على المتهم بقتل شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالعمرانية

أحكام وأرقام في واقعة فبركة السحر الأسود للاعب مؤمن زكريا (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads