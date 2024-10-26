فريق بحث لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من شرفة شقتها بالجيزة
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط سيدة من بلكونة شقتها من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الواقعة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات الأولية تبين أن ربة منزل أثناء نشر الغسيل، اختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها.
تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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