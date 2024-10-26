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وفاة عامل متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

توفي عامل أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي متأثرًا بإصابته نتيجة طلق ناري بالصدر والبطن لخلافات مع أبناء عمومته بمركز المنشاة أخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم.

 

وفاة عامل إثر إصابته بطلق خرطوش فى الصدر في المنشأة 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز المنشاة بوصول “يحيى ع ا هـ” 30 عامًا - عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابًا "رش خرطوش بالصدر والبطن" وتوفي عقب وصوله ومقيم بمركز المنشأة.

التحقيقات تكشف الخلافات على ملكية قطعة الأرض وراء الحادث 

بالانتقال والفحص أفاد والده “عبد الرحيم ا ه ع”، 77 عامًا - مزارع ومقيم بذات الناحية اتهم نجل عمومتهم “حمزة ع ص م”، 26 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 

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الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج المباحث الجنائية بسبب خلافات خرطوش مستشفى سوهاج الجامعي مركز المنشاة

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