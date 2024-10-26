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رياضة

إشبيلية يتغلب على إسبانيول بثنائية بالدوري الإسباني

فريق إشبيلية، فيتو
فريق إشبيلية، فيتو

نجح فريق إشبيلية في تحقيق الفوز أمام  إسبانيول في المباراة والتي أقيمت على ملعب ستيج فرونت، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

وأحرز هدفي إشبيلية دودي لوكيباكيو في الدقيقتين 20 و45.

 

تشكيل إسبانيول أمام إشبيلية 

تشكيل إشبيلية أمام إسبانيول 

 


موقف الفريقين بالدوري الإسباني 

يتواجد إشبيلية في المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 11  مباريات، إذ حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى 4 هزائم.

على الجانب الآخر يتواجد إسبانيول في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط من 11 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وتلقى 7 هزائم.

 

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