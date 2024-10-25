محمد ثروت يغني أهواك للعندليب ويتألق بـ إمتى الزمان في حفل ليلة عبد الوهاب (صور)

حفل ليلة عبد الوهاب، شارك الفنان محمد ثروت في حفل “ليلة عبد الوهاب” المقام حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

حفل ليلة عبد الوهاب

وبدأ محمد ثروت فقرته بغنائه أغنية “إمتى الزمان” بـ أداء باهر جعل الحاضرين يشاركوه الغناء، ليشدو بعدها بـ أغنية أهواك للعندليب عبد الحليم حافظ وذلك بعدما أكد أنه كان حلم عمره أن يقدم لحن من ألحان موسيقار الأجيال خلال الفيلم الوثائقي الذي عرض قبل انطلاق الحفل.

وبدأت أولى فقرات حفل ليلة عبد الوهاب بالسعودية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور جماهيري كبير.

حفل ليلة عبد الوهاب

وبدأت أولى فقرات الحفل بالفنان صابر الرباعي والذي تألق بأغنيتي يا مسافر وحدك، وكل دا كان ليه، من روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وثائقي عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

وعرضت الشركة المنظمة لحفل ليلة عبد الوهاب في السعودية، فيلمًا وثائقيًّا عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

واستعرض الفيلم فترات عديدة في حياة موسيقار الأجيال ونجحاته الكبيرة على مدار حياته، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، ومنهم: هاني مهنا وسليم سحاب والناقد طارق الشناوي.

حفل ليلة عبد الوهاب

في هذا السياق قال طارق الشناوي: “محمد عبد الوهاب الفن بالنسبة له كان خط أحمر وهو موسيقار استثنائي، وجريء جدًّا في الفن، وهو أول مطرب كان ممثل في فيلم الوردة البيضاء، وكان عنده قدرة على المغامرة، ومع فيلم الودرة البيضاء جاءت الفرصة لعشرات المطربين في عالم التمثيل من بعده وعمل نقلة بعد أغنية انت عمري، بعد ما وافقت أم كلثوم أن يدخل آلات موسيقية أجنبية زي الجتار”.

وأضاف: “فايزة أحمد كانت معاه متغيرة ويمتلك القدرة أن يضع بصمته، بينما قال سعيد الأرتيست ترزي الفنانين”.

وقال محمد ثروت إن محمد عبد الوهاب كان دائمًا يحب التجربة وهذا واضح عندما أدخل الجيتار في أغنية أنت عمري.

وعن لقائه الأول به، قال: “رحت لاقيته حاضن عوده واخترني لأغني مصريتنا أمام مبارك وبعدها علي طول عملت أغنية للشرطة وحلم عمري أنه كان يلحن لي أغنية رومانسية”.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.