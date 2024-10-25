عرض فيلم وثائقي عن حياة عبد الوهاب بالسعودية، وتعليق مفاجئ من الشناوي ومحمد ثروت

عرضت الشركة المنظمة لحفل ليلة عبد الوهاب في السعودية، فيلما وثائقيا عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

واستعرض الفيلم فترات عديدة في حياة موسيقار الأجيال ونجحاته الكبيرة على مدار حياته، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، ومنهم: هاني مهنا وسليم سحاب والناقد طارق الشناوي.

حفل ليلة عبد الوهاب

في هذا السياق قال طارق الشناوي:" محمد عبد الوهاب الفن بالنسبة له كان خط أحمر وهو موسيقار استثنائي، وجرئ جدا في الفن، وهو أول مطرب كان ممثل في فيلم الوردة البيضاء، وكان عنده قدرة علي المغامرة، ومع فيلم الودرة البيضاء جاءت الفرصة لعشرات المطربين في عالم التمثيل من بعده وعمل نقلة بعد أغنية انت عمري، بعد ما وافقت أم كلثوم أن يدخل آلات موسيقية أجنبية زي الجتار.

و أضاف:" فايزة أحمد كانت معاه متغيرة ويمتلك القدرة أن يضع بصمته، بينما قال سعيد الأرتيست: ترزي الفنانين

بينما قال محمد ثروت: أن محمد عبد الوهاب أنه كان دائما يحب التجربة وهذا واضح عندما أدخل الجيتار في أغنية انت عمري.

وعن لقائه الأول به، قال:" روحت لاقيته حاضن عوده وأخترني أني أغني مصريتنا أمام مبارك وبعدها علي طول عملت أغنية للشرطة وحلم عمري أنه كان يلحن لي أغنية رومانسية.

بينما قال العازف سيد رجب إن عبد الوهاب دائما كان يحب الوقوف خلف الستار في حفلات أم كلثوم لكي يري رد فعل الجمهور، مشيرا إلي أنه لم يتكرر

وكانت الشركة المنظمة كشفت عن التجهيزات الضخمة التي يشهدها حفل ليلة عبد الوهاب، المقام على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وشهد الحفل تجيهزات تواكب أجواء الحدث عن وجود عدد من الجرامفونات، باعتبارها واحدة من أبرز مشغلي الموسيقى في وقت جيل الموسيقار محمد عبد الوهاب.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.



يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعًا، بل كان أيضًا واحدًا من أساطين الطرب ومبتكرًا موسيقيًّا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.