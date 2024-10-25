إصابة 89 طالبة أزهرية باشتباه تسمم داخل المدينة الجامعية، ومحافظ الأقصر يوجه رسالة طمأنة

وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، رسالة طمأنة بشأن ما تم تداوله من معلومات عن وجود حالات تسمم بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الازهر فرع الأقصر ونقلهن إلى مستشفى الكرنك.

حقيقة تسمم طلاب المدينة الجامعية الأزهرية في الأقصر

حيث قام المحافظ على الفور بالانتقال لمستشفي الكرنك للوقوف على الوضع، وكان في استقباله اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور أحمد البرعي رئيس اقليم الصعيد والمشرف العام علي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير عام مستشفي الكرنك الدولي.

ومن جانبه، أوضح مدير عام مستشفى الكرنك أنه فور تلقي المستشفي إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوي بقسم الطوارىء واستنفار كافة الأطقم الطبية.

حيث ورد لقسم الطوارئ عدد 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية اثر شكواهن من اعراض غثيان وآلام بالبطن، وتم تقييم حالاتهن على الفور وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية.

توفير سيارات لتأمين انتقال الطالبات من المستشفى للمدينة الجامعية

وتم عمل اللازم لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ خروج احسن، كما تم توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفي إلي محل اقامتهن بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، وجه محافظ الاقصر بوجود فريق طبي داخل المدينة الجامعية لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لاي حالات طارئة.

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