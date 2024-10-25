أصوات الرصاص تقطع احتفالات مشجعي السوبر بالعمرانية.. شاب يستغل انشغال الأهالي بالاستعداد لمشاهدة المباراة وينهي حياة آخر.. التحريات: جريمة ثأر.. وقرارات عاجلة من النيابة

وسط حماس أهالي المحروسة بتشجيع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري وانشغال الجماهير العريضة في متابعة أحداثها، كانت منطقة العمرانية على موعد مع جريمة بشعة؛ حيث اخترق صرخات حماس الجماهير دوي إطلاق أعيرة نارية لتنتهي بصمت رهيب ومشهد مؤلم لشاب وسط الشارع غارقا في دمائه مع هروب مرتكب الجريمة من موقع الحادث.

تحقيقات النيابة في حادث مقتل شاب بالعمرانية

أجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة، وكشفت التحقيقات أن المجني عليه خرج من السجن منذ أيام قليلة، عقب قضائه عقوبة السجن 10 سنوات، في تهمة قتل قريب والده ببلدته في محافظة أسيوط.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه عاد إلى مقر سكنه بمنطقة العمرانية عقب خروجه من السجن، وسقط قتيلا أثناء تواجده على مقهى وسط شارع الدكتور.

ورجحت التحقيقات أن المجني عليه قتل بسبب الثأر انتقاما منه،بسبب جريمته القديمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات.

قرارات النيابة في حادث مقتل شاب بالعمرانية

وأصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في الحادث، حيث كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان..

كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم للوقوف علي ملابساته، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

أقوال شهود العيان في حادث القتل

قال شاهد عيان إنهم سمعوا صوت طلق ناري قبل لحظات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، وعندما تتبعوا مصدر الصوت فوجدوا أن هناك أحد الأشخاص كان يستقل سيارة ويحمل معه سلاحا ناري.

وأضاف شاهد العيان: شوفت واحد راكب عربية ومعاه مسدس، وفجأة نده على واحد، وأول ما بصله راح وجه له 3 طلقات في راسه وصدره ورجله، وفر هاربا ولم يلحق به احد من الأهالي في الشارع.

وتابع شاهد العيان بعد كده عرفنا أن المجني عليه أنهى من قبل حياة شقيق القاتل، وذلك كان بسبب نشوب خلافات بينهما، وان القاتل كان بياخد تار أخوه، وضربه بالنار وموته في الشارع قدام الناس كلها.

مقتل شخص في العمرانية

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين أن عاملا تعرض لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتله، متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.