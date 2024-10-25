فريد زهران: إسرائيل شريك في الصراعات بالمنطقة العربية

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري، إن الوضع الدولي سىء جدًا، فنحن أمام انهيار للقيم الإنسانية وما يحدث في غزة كارثة بمساعدة أمريكا موقفها من غزة، يثبت انهيار القيم الإنسانية، مضيفًا:" على المستوى الأخر، الصين وتدخلاتها محسوبة وتعاونها مع قوى صغيرة يجعلها تتحول إلى دولة كبرى".

مخطط إسرائيل التخريبي



وأضاف خلال كلمته على هامش المؤتمر العام الدوري للحزب:" كل الصراعات في المنطقة شريك فيها فى اليمن ولبنان وفلسطين وبالتالى نحن نتقاسم المسئولية لكنها ليس بالتساوى".

الظروف الاقتصادية

وتابع:" أما عن الوضع الداخلي، فالحزب له دور ويشارك وله رؤى على الصعيد السياسى والتوجهات الاقتصادية، فنحن نرى ان هذة الازمات ممكن الخروج منها وطرحها هذا فى انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية ولم يلتفت أحد وحذرنا مما يحدث من غلاء