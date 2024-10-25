السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث مقتل شاب بطعنة في الصدر بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن الجريمة وقعت بسبب معاكسة فتاة.

“اللي انت بتعمله دا عيب”، جملة بسيطة كانت كفيلة لإنهاء حياة شاب بعد نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطور الأمر لمشاجرة أسفرت عن سقوط أحدهم قتيلا.

التحقيق في واقعة طعن شاب بسبب معاكسة فتاة

وكشفت التحقيقات أنه أثناء مرور مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، شاهد قيام شابين من أبناء منطقته يعاكسان فتاة من ذات المنطقة فعاتبهما على مضايقة الفتاة، ليرد عليه الاخران مطالبينه بالانصراف وعدم التدخل في الأمر لتنشب مشادة كلامية بين الطرفين.

وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المراهق بتسديد طعنة من سلاح ابيض لصدر احد الشابين الاخرين، ما أدى لمصرعه في الحال بعدما غرق في دمائه وسط صرخات المارة بالشارع.

اعترافات المتهم بارتكاب جريمة القتل

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرته مع الشابين لمعاكستهما فتاة من المنطقة، وتطورت المشاجرة بأن سدد الطرف الأول للطرف الثاني عدة طعنات أسفرت عن مقتله في الحال، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

قرارات النيابة في حادث طعن شاب بالجيزة 

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة باستدعاء الفتاة ضحية المعاكسة لسماع أقوالها، كما استدعت أهلية المتوفي وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

القبض على المتهمين بالجيزة

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية بشارع مجمع المدارس بمنطقة العمرانية، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابسات الحادث، وألقت قوة أمنية القبض على المراهق المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

ارتكاب جريمة القتل الصفة التشريحية النيابة العامة بالجيزة انهاء حياة شاب تلقت غرفة النجدة غرفة النجدة

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد