تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث مقتل شاب بطعنة في الصدر بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن الجريمة وقعت بسبب معاكسة فتاة.

“اللي انت بتعمله دا عيب”، جملة بسيطة كانت كفيلة لإنهاء حياة شاب بعد نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطور الأمر لمشاجرة أسفرت عن سقوط أحدهم قتيلا.

التحقيق في واقعة طعن شاب بسبب معاكسة فتاة

وكشفت التحقيقات أنه أثناء مرور مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، شاهد قيام شابين من أبناء منطقته يعاكسان فتاة من ذات المنطقة فعاتبهما على مضايقة الفتاة، ليرد عليه الاخران مطالبينه بالانصراف وعدم التدخل في الأمر لتنشب مشادة كلامية بين الطرفين.

وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المراهق بتسديد طعنة من سلاح ابيض لصدر احد الشابين الاخرين، ما أدى لمصرعه في الحال بعدما غرق في دمائه وسط صرخات المارة بالشارع.

اعترافات المتهم بارتكاب جريمة القتل

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرته مع الشابين لمعاكستهما فتاة من المنطقة، وتطورت المشاجرة بأن سدد الطرف الأول للطرف الثاني عدة طعنات أسفرت عن مقتله في الحال، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

قرارات النيابة في حادث طعن شاب بالجيزة

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة باستدعاء الفتاة ضحية المعاكسة لسماع أقوالها، كما استدعت أهلية المتوفي وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

القبض على المتهمين بالجيزة

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية بشارع مجمع المدارس بمنطقة العمرانية، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابسات الحادث، وألقت قوة أمنية القبض على المراهق المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.