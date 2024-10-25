بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل

للعام السادس عشر على التوالي..

حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2024، وتعد هذه هي المرة السادسة عشر التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance؛ وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

وجديرًا بالذكر أن هذه الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، وجودة خدمة العملاء المقدمة، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

وتعد الجائزة استمرارًا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في إفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وجائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط للأعوام 2015، 2016، 2017،2018 ، 2020، 2021، 2022، 2023، وفي إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

ويعد الحصول على هذا اللقب للمرة السادسة عشر تحديًا وتأكيدًا على استمرار ريادة البنك بمجال الاستثمار؛ حيث تعد عوائد صناديق استثمار بنك مصر النقدية من أعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية.

هذا ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار لتلبية كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات، تماشيًا مع تغيرات السوق ومواكبة للنهج المصرفي الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الأسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات أمناء الحفظ، والأوراق المالية، وترويج واصدار السندات، والتسويق والتطوير العقاري، وخدمات أمناء الاستثمار.

هذا وقد أعرب هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من فرق العمل المتميزة، والتي أثمرت عن حصول البنك على هذا التقدير، الذي يعد شهادة استحقاق لثقة العملاء باعتبارهم أهم محاور الاهتمام دائمًا وشركاء النجاح، وتأكيدًا لدور البنك الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، مشيرًا إلى أن بنك مصر يسعى دائمًا لتطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه، مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية لمواكبة متغيرات السوق والعمل المصرفي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة.

كما أشاد حسام عبدالوهاب - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحصول بنك مصر على تلك الجائزة المرموقة التي توجت النتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة في هذا المجال، مؤكدًا أن كافة قطاعات البنك وشركاته التابعة تتكاتف سويًا لتنفيذ استراتيجية البنك الهادفة لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري مع التزامه بالأهداف طويلة الأجل، وذلك انطلاقًا من حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء المختلفة من الأفراد والشركات من خلال الحلول الابتكارية التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم في ظل توفير بيئة عمل صحية تسهل وتخدم تحقيق النتائج المرجوة من خلال البنية التحتية والتكنولوجية الداعمة وغيرها من المقومات.

هذا ويدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة، والتي تتنوع في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، وتمثل إجمالي قيمة الأصول المدارة من خلال القطاع مبلغ 151.6 مليار جنيه مصري وذلك في يونيو2024.

كما تتمتع شركة سي آي كابيتال؛ المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة وإحدى الشركات التابعة لبنك مصر، بالريادة في مجال أسواق الدين حيث تعرض خدماتها الاستشارية المتنوعة على قاعدة واسعة من العملاء لتنويع مصادر تمويلها، وقد قام فريق العمل في شركة سي آي كابيتال بتنفيذ 65 اصدار لأدوات الدين المتنوعة في السوق المصري منها ؛ سندات شركات، وسندات توريق، وصكوك وسندات قصيرة الأجل، بقيمة إجمالية تتعدى 114 مليار جنيه مصري منذ عام 2016 في قطاعات متنوعة مثل؛ قطاع التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي والتمويل العقاري بالإضافة إلى إصدارات سندات لجهات حكومية.

وضمن هذه الإصدارات، تولت شركة سي آي كابيتال الصدارة في تنفيذ هياكل تمويلية مبتكرة لتتواكب مع تحديات السوق واحتياجات العملاء. وترسيخًا لمكانتها الرائدة في قطاع أسواق الدين في السوق المصري، كما حققت الشركة الصدارة في عام 2023 بتنفيذها 19 إصدار أدوات دين بقيمة 54.4 مليار جنيه بحصة سوقية تتجاوز 60%.

والجدير بالذكر أن بنك مصر قد حاز على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة عن عام 2024 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وتعد تلك الجوائز تتويجًا لجهود البنك وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية ترجع إلى قوة ملاءة بنك مصر وثبات مركزه المالي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله، ويترجم ذلك في استحواذه على أكبر قاعدة عملاء للصناديق.