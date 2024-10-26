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حوادث

خلافات على ولاعة، محاكمة المتهم بقتل جاره في منشأة القناطر، اليوم

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة تاجر خردة لاتهامه بقتل جاره "طالب" طعنًا بسكين إثر مشاجرة بينهما دارت بسبب "ولاعة" في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بالجيزة.

 

أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، تاجر خردة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بسكين في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بسبب خلاف سابق بينهما على "ولاعة".
 بدأت الجريمة، بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى باستقبالهم "محمد" 20 عامًا ـ طالب ـ مُصاب بطعنة نافذة في البطن، وتوفي  قبل إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات البحث الجنائي، أفادت نشوب مشاجرة بين المجني عليه"محمد" شهرته "صدام" وتاجر خردة "ليثي" وأسرته بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".


أضافت التحريات، أن المتهم "ليثي" طعن "محمد" بسكين استقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبة الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله.


ضبط المُتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأقر بارتكابه للواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم والتي أحالته إلى محكمة الجنايات.

 

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