قضايا شغلت الرأي العام أمام المحاكم الأسبوع الجاري.. استئناف عصام صاصا وسفاح التجمع ومتهمي قضية رشوة الجمارك.. محاكمة ثلاثي الزمالك بالإمارات.. والحكم في قضية طفل الجيزة

تنظر محاكم الجنايات والجنح الأسبوع المقبل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، والتي تتنوع بين قضايا مشاهير الرياضة والفن وقضايا الرأي العام، وإليكم أبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك



تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس،غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين المدانين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بأحكام متنوعة في قضية رشوة مصلحة الجمارك قضت بالسجن المشدّد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في القضية.

السائق المتهم بدهس 7 لاعبين



تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

وكشفت التحقيقات ان الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي صباح الأحد اثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي وان الطريق المذكور تبين انه لا يوجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث كما تبين ان الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم حيث أطاحت بهم من الخلف ولم يرى اي منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.

استئناف سفاح التجمع



تنظر محكمة مستأنف التجمع ، يوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا



تنظر محكمة مستأنف القاهرة، يوم الأحد، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.

في يوم 11 أغسطس، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتعاطي المواد المخدرة، الحبس 6 شهور مع التنفيذ.

محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.



كشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، على احتواء عينة الدم التي تم أخذها من المتهم سعد الصغير على جوهري «الحشيش والترامادول» المخدرين، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بعرض المطرب سعد الصغير على الطب الشرعي لإجراء تحليل له لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، على خلفية واقعة ضبطة بـ بمطار القاهرة الدولي وبحوزته كميات من السجائر الإلكترونية تحوي مواد مخدرة.

محاكمة ثلاثي الزمالك



تصدر محكمة المختصة في دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الحكم في قضية الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ثنائي الأبيض.

وكان الثلاثي تم التحفظ عليه بنيابة أبوظبي بعد أحداث مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي التي أقيمت باستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا جديدًا يعلن خلاله خوض مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها اليوم الخميس في الإمارات، وتعهد النادي باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة.

محاكمة زوج قتل زوجته داخل منزل والدتها



تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته، بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

أحال المستشار تامر صفى الدين، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، محاسب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته إيمان عبداللطيف، صحفية، بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وشراء "سكين" من محلات الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأها في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

الحكم على عاطل اعتدى على طفل بالجيزة



في جلسة 31 أكتوبر، تصدر محكمة جنايات الجيزة، الحكم على عاطل، متهم بالتعدي على طفل وتهديده بحيوان مفترس فى الحيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ.ع"، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل "أ.ع"، 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه، ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى على المجني عليه عنوة، مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.