ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء بالإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة، وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.
وذلك بتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم وتداوله حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنيين.
واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة من خلال حملاتها الرقابيةـ من ضبط سيارة نصف نقل محمل عليها ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم، والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة الدعم، وذلك بغرض تهريبه إلى السوق السوداء بغرض الربح غير المشروع.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
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