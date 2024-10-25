موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد عصام

كشف الفنان أحمد عصام، عن موعد ومكان عزاء والدته، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

موعد ومكان عزاء والدة أحمد عصام

وقال أحمد عصام إنه من المقرر أن يقام عزاء والدته في مسجد المشير عقب صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل.

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وأعلن الفنان أحمد عصام وفاة والدته بعد ساعات من تعرضها لوعكة صحية.

وقال “عصام” على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

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كما نعى الفنان حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والدة الفنان أحمد عصام.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدة صديقي وأخويا الفنان أحمد عصام، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتابع حمادة هلال، داعيا بالرحمة لوالدة الفنان أحمد عصام: اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها.. خالص التعازي لأخي أحمد ونسألكم الدعاء.