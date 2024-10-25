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خارج الحدود

الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية استبدلت قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لأسباب صحية.

الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

يأتي ذلك في ظل الحملة الدعائية التي تخوضها إسرائيل  ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه.

وفي وقت سابق أشارت تقارير عبرية إلى ما أسمته إعلان غير عادي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب تقارير تفيد بأن المدعي العام كريم خان يخضع للتحقيق للاشتباه في قيامه بالتحرش الجنسي بزميل له. 

اتهام المدعى العام للجنائية الدولية في قضية تحرش

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أنه تم استلام شكوى إلى هيئة التحقيق، ضد المدعى العام كريم خان، بتهمة التحرش الجنسى بزميل له.

كريم خان أصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

يذكر أن المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل كريم خان

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