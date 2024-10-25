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ثقافة وفنون

أول تعليق من حسين فهمي على تكريم محمود حميدة بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

حسين فهمي، فيتو
حسين فهمي، فيتو

حرص النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على حضور الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي للنجم محمود حميدة بعد منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان خلال حفل الافتتاح مساء أمس الخميس. 

محمود حميدة 

وقال حسين فهمي في تصريحات على هامش الندوة: "محمود حميدة زميل وصديق واشتغلنا مع بعض وهو فنان مجتهد جدا ولدينا أشياء كثيرة متقاربة في أسلوب العمل وفي الاجتهاد.. وسعدت بوجودي معه في الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي.. ". 

منح جائزة الإنجاز الإبداعي 

ورد حسين فهمي بطريقة كوميدية على سؤال "إذا اتيح له اختيار أحد الفنانين لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي سيكون من؟" قائلا: "مفيش غير حسين فهمي هو في حد تاني".  

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي 

وكشف الفنان حسين فهمي عن بعض من كواليس الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: "هيتم تكريم المخرج يسري نصر الله.. والفنان أحمد عز وهو نجم متميز وموجود بشكل قوي على الساحة منذ سنوات.. هنعمل موتمر صحفي نتكلم فيه عن تفاصيل الدورة الجديدة وهيكون يوم ٣ نوفمبر المقبل". 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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