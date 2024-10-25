فريد زهران: نرفض الإجرام الإسرائيلي ضد الأمة العربية (فيديو)

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رفض الحزب للإجرام الإسرائيلي ضد لبنان وفلسطين وضد الأمة العربية ككل.

وقال خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد اليوم الجمعة: إن البعض كان يرى في فترة من الفترات انهيار الحزب، وهو ما يتطلب إدارة الصراع السياسي داخل الحزب، وهذا عكس التنافسية السياسية، وأضاف: “في كل الأحوال نحن نتعلم، ونجحنا خلال الأزمة الأخيرة، التي كان بداية عبورها التسامح الإنساني والشخصي”.

وتابع: “اليوم لو نجحنا في الخروج بشكل جيد سيكون بداية جيدة للتوافق، وأي حزب كبير يحترم الأغلبية.. والأقلية أيضا، لأن الأخذ بالأغلبية فقط لا يخلق ديمقراطية”، مشيرًا إلى سعي الحزب للحوار والاتصال مع كل الأحزاب بما فيها أحزاب الموالاة، طالما لا تمارس الإرهاب، لأننا ندرك أهمية بناء معارضة قوية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتوفر فيها آليات الاحتجاج السلمي".

المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي

وعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، المؤتمر العام الدوري العادي للحزب، اليوم الجمعة 25 أكتوبر بنقابة التجاريين.

جدول أعمال المؤتمر العام

وأكدت منى الشماخ، الأمين العام المساعد وأمين الإعلام بالحزب فى تصريح لفيتو أن المؤتمر العام الدوري العادي للحزب يهدف للنظر والبت في جدول الأعمال التالي: عرض ومناقشة تقرير فريد زهران رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن، وخطة الحزب المقبلة واعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة، والتصويت على المبادرة التي تبنتها الهيئة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ والخاصة بإجراء بعض الترتيبات التنظيمية.