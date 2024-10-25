السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا السبت 26-10-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 30 نهارًا و18 درجة ليلا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:19
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

رياضة البحيرة تواصل تدريبات قوافل مشواري بمدارس المحافظة (صور)

نائب محافظ البحيرة يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر (صور)

محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس (صور)

محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads