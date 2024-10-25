3 طلبات مناقشة وتجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية على طاولة مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية

ومن المقرر أن يشهد المجلس مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء، وهى، طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا."

وطلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسة

الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية."

وطلب المناقشة المقدم من النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري."

إنهاء المنازعات الضريبية

كما تشهد الجلسات العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

