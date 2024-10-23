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خارج الحدود

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في أكثر من 20 غارة إسرائيلية على شمال غزة

استشهاد عشرات الفلسطينيين
استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن شمالي قطاع غزة، شهد فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا عسكريًّا من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث شنت طائراته أكثر من 20 غارة.

 

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا غرب جباليا البلد شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.

وفي قصف سابق استهدف مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا، والتي كانت تؤوي نازحين، استشهد سبعة فلسطينيين.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الاحتلال حصاره على شمال قطاع غزة، مستمرًا في قصف المنازل وتهجير السكان قسرًا، مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء 42,718 فلسطينيًّا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

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