الصور ما بتكدبش، عباس شراقي يكشف عن خلل فني كبير يضرب سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن خلل فني جديد يضرب سد النهضة الإثيوبي.

ونشر “شراقي” صورًا مع الاستعانة بمقطع فيديو موقع سد النهضة حديثا ليوضح جسم السد والكوبري أعلى الممر الأوسط ومنطقة أحواض تجميع المياه التى تخرج من التوربينات في حالة التشغيل وهي في حالة سكون تام لعدم التشغيل.



وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "في حال التشغيل تندفع المياه من أعلى مستوى للبحيرة نحو بوابات أنفاق التوربينات منها العلوى عند مستوى 595 م، والمنخفض عند 565 م إلى التوربينات عند قاع النهر 500 م فتدير التوربينات ثم تخرج المياه مندفعة من ارتفاع 65 ، 95 م فتكون دوامات شديدة نحو حوض تجميع المياه تظهر بلون فاتح".

وأضاف: "أما في حال عدم التشغيل تكون المياه هادئة تماما فى حوض التوربينات دون تغير في اللون وهذا الذي ظهر على جميع الصور الفضائية منذ 5 سبتمبر الماضى. تم تركيب أربع توربينات اثنين في فبراير وأغسطس 2022 ورقمى 9، 10 فى 24 أغسطس 2024 والمفروض أنهم جميعًا جاهزون للتشغيل".