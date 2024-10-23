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ثقافة وفنون

عبد الرحيم حسن يكشف رأيه في يوسف الشريف وموقف محمد صبحي معه (فيديو)

الفنان عبد الرحيم
الفنان عبد الرحيم حسن، فيتو

عبد الرحيم حسن، قال الفنان عبد الرحيم حسن: "ربطتني علاقة قوية بالفنان الكبير محمد صبحي من خلال مسلسل فارس بلا جواد".

 

علامة مضيئة في تاريخ عبد الرحيم حسن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "مسلسل فارس بلا جواد من العلامات المضيئة في تاريخي، وبصمة تمثيلية أعتز بها خلال مسيرتي الفنية".

 

ترشيح محمد صبحي

وتابع: "محمد صبحي هو من رشحني لمسلسل فارس بلا جواد، وقلت له إني هختار دور حاذق باشا لإني حسيت إنه هيكون علامة مهمة في المسلسل وفي مسيرتي".

ولفت: "عملت مع الأستاذ أحمد توفيق مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ومسلسلات تاريخية مهمة أهمها عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، الإسلام دين الحضارة، ونور الإسلام يشرق على العالم، وهذه من الأعمال المضيئة في مسيرتي".

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شخصية يوسف الشريف

وعن رأيه في الفنان يوسف الشريف، أوضح: "هو صديق بجد وعملت معاه كذا مسلسل أهمهم الصياد، ولقيت إنه من الناس اللي على قدر كبير من الخلق  ويتحلى بمستوى راق فنيًّا".


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عبد الرحيم حسن الفنان عبد الرحيم حسن محمد صبحي مسلسل فارس بلا جواد يوسف الشريف

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