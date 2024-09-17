محمد صبحي يواصل تقديم مسرحيته "فارس يكشف المستور" (صور)

يواصل الفنان محمد صبحي تقديم عرضه المسرحي الجديد “فارس يكشف المستور”، وذلك على خشبة مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل للثقافة والفنون.

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام السابعة مساء.

مسرحية فارس يكشف المستور

ومسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والألحان والتوزيع لشريف حمدان.

أبطال مسرحية فارس يكشف المستور

والبطولة لكل من: محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبو هيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.