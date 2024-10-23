قبل جلسة اليوم، مصير ثلاثي الزمالك بالإمارات بعد دفع الكفالة وبيان النادي

الزمالك، قال مراسل برنامج بوكس تو بوكس في الإمارات، إن مسؤولي الزمالك أبلغونا بأن القضية سوف تنتهي اليوم، وهناك إمكانية لتوقيع عقوبة بمنع مصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد من دخول دول الخليج لمدة 5 سنوات، وستكون عقوبات شخصية ضد اللاعبين.

الثلاثي خارج قائمة الزمالك في نهائي السوبر المصري

وأكد أن الثلاثي بالفعل خارج لقاء الأهلي والزمالك، وبنسبة كبيرة سوف يتم ترحيلهم اليوم إلى مصر، والبيان الصادر من النادي الأبيض بمنزلة اعتذار عما حدث ولتهدئة الأجواء.

أزمة الزمالك في الإمارات، فيتو

وكانت نيابة الإمارات قررت تغريم ثلاثي الزمالك “نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعمر جابر” كفالة قدرها 600 ألف درهم وإحالتهم للمحاكمة

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر الإثنين الماضي للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وتنعقد اليوم الأربعاء جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك أمام محكمة أبو ظبي لصدور القرار النهائي بحقهم

لبيب يجتمع بلاعبي الزمالك

وتابع كان هناك جلسة خلال الساعات الأخيرة بين لاعبي الزمالك وحسين لبيب وحسام المندوه، والتأكيد على ضرورة التركيز في اللقاء فقط، وأن النادي سيظل يساند عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل دونجا. وهناك حالة تركيز شديدة لدى لاعبي الفريق في المعسكر، بعدما تم إبلاغهم بأن الثلاثي سيخرج غدًا بنسبة كبيرة.

أمين عمر الأقرب لإدارة المباراة تحكيميا

كولر قام بعمل تدريبات خاصة للمجموعة التي شاركت في اللقاء السابق، وأمين عمر هو الاقرب لإدارة المباراة بشكل رسمي. والجميع يبحث عن تذاكر في السوق السوداء، بعدما تم بيع 35 الف تذكرة للمباراة.. والبعض يبحث عن أي تذاكر لحضور اللقاء.