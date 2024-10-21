عمرو أديب يهاجم حسين لبيب بعد التهديد بالانسحاب من السوبر المحلي

هاجم الإعلامي عمرو أديب، رئيس نادي الزمالك حسين لبيب بعد تهديده بالانسحاب من بطولة السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات، عقب واقعة أزمة لاعبي الفريق دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي مع رجل أمن إستاد آل نهيان.



الزمالك يدفع ثمن خطأ لاعبيه

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أحداث مؤسفة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز بعد اعتداء لاعبي الزمالك على منظم المباراة الإماراتي، واللاعبين يمثلون حاليا أمام النيابة الإماراتية".

وأضاف: "في دولة الإمارات مفيش هزار في القانون لو أنت معتدي هتتعاقب لو أنت مين، لو أنت مظلوم هتخرج ويتم الإفراج عنك، القانون له السيادة في الإمارات، ويجب أن تدفع الثمن لو أنت معتدي وهذه رياضة وأخلاق، ما لهاش علاقة بالأهلي والزمالك".

ولفت: "نادي الزمالك يهدد بالانسحاب هل هذا قرار جيد بعد واقعة ضرب اللاعبين لمنظم المباراة، وأنت كمربي يا كابتن حسين لبيب لو لعيبتك غلطانة أنت لا تنسحب، ولكن تشوف تحل الموضوع إزاي سواء بالصلح أو تقديم الاعتذار".



عمرو أديب يعترف بخطأ لاعبي الزمالك في أزمة المنظم الإماراتي

وتابع: "يا كابتن حسين لبيب اللاعب بتاعك لو ضرب المنظم لازم يتعاقب وأنا زملكاوي بقول لك لو أنتو غلطانين تتعاقبو بالقانون، كون إن أنت عايز تنسحب وترجع ما نحبش الصورة دي في الإمارات الناس أحسنوا استقبالنا ومطلعين دورة في أفضل شيء".



رسالة شديدة اللهجة من عمرو أديب إلى حسين لبيب

وأردف: "لو اللاعيبين اعتدوا على المنظم يجب أن يتم عقابهم، هذا ليس فاول في الملعب ولكنه اعتداء على موظف بالإستاد ومن حق الإدارة الإماراتية أن تتخذ كل قرارتها، بلاش يا كابتن حسين لبيب تحل الموضوع بالشكل ده والتهديد بالانسحاب، الناس دي هتطبق القانون مهما حصل وليس أمامك إلا تسوية الأمور بشكل ودي".

وتابع: "أنت يا كابتن حسين لبيب حتى مش قايل للناس إيه الحكاية وما عندكش الجرأة تحكي للناس إيه اللي حصل، حتى البيان مقالش القصة".

غياب وزير الشباب والرياضة وأعصاب فريق الزمالك

وتساءل عمرو أديب: "أين وزير الشباب والرياضة؟ الأمر محتاج تدخل على مستوى عالٍ لمعالجة الأمر، ومنظم المباراة ليس أهلاوي، وبيعمل نكاية في الزمالك علشان الزمالك أعصابه تتعب وما يعرفش يلعب يوم الخميس أنا زملكاوي وبقول كلمة الحق، الإماراتيين ما عندهمش كده".