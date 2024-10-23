الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أستاذ قانون دولي يكشف سر هجوم إسرائيل على فرنسا

ماكرون ونتنياهو،
ماكرون ونتنياهو، فيتو

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن العلاقة بين باريس وتل أبيب هي علاقة مضطربة ومتوترة؛ لأن فرنسا عبَّرت في العديد من المرات أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وعلى إسرائيل الالتزام به.

 

توتر العلاقة بين فرنسا وإسرائيل

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا وصفت هجوم 7 أكتوبر الماضي، بأنه هجوم خالف القانون الدولي، وفي نفس الوقت، وصفت -أيضا- ما قامت به إسرائيل من ردة فعل على المدنيين أنه شكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وبالتالي أصبح هناك تصدع بين فرنسا والكيان الإسرائيلي.

 

تصريح إيمانويل ماكرون

وواصل أستاذ القانون الدولي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن إسرائيل يجب ألا تنسى أنها وليدة قرار الأمم المتحدة 181، الذي أقر وجود دولة عربية وإسرائيلية، ما شكل تصدعا بين فرنسا وتل أبيب، كما أن نتنياهو تكلم بشكل غير لائق ضد الرئيس الفرنسي.

جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل من المشاركة في معرض تجاري عسكري

نتنياهو يبلغ ماكرون موقفه من وقف إطلاق النار في لبنان

ضغط تل أبيب على فرنسا

ولفت إلى أن ما تقوم تل أبيب محاولة ضغط على فرنسا؛ لأنها تجهز للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كان هناك تفطير بأن الدولة الفلسطينية ستولد بعد الاتفاق في المفاوضات، لكن ثبت أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات ما لم تكن فلسطين موجودة كدولة في المفاوضات منذ اليوم الأول وأن إسرائيل غير معترف بها.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل تل أبيب باريس ماكرون الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل من المشاركة في معرض تجاري عسكري

نتنياهو يبلغ ماكرون موقفه من وقف إطلاق النار في لبنان

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

قبل جلسة اليوم، مصير ثلاثي الزمالك بالإمارات بعد دفع الكفالة وبيان النادي

هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران

أول تعليق برلماني بشأن هدم قبة حليم باشا التاريخية

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل

تحققت المعجزة، فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة "سيدة العطاس" بعد أن أصبحت حديث العالم (فيديو)

منوعات

المزيد

تحققت المعجزة، فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة "سيدة العطاس" بعد أن أصبحت حديث العالم (فيديو)

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية