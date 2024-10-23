باحثة: إسرائيل أرسلت وثيقة إلى أمريكا تتضمن شروطها لوقف إطلاق النار

قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذ القانون والباحثة في الشأن الدولي، إن إسرائيل أرسلت وثيقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن شروطها حول وقف إطلاق النار، إلا أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين خلال زيارته للبنان ولقائه بالمسؤولين اللبنانيين، نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش، لم يناقش مع المسؤولين في لبنان هذه الوثيقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدًا أن القيادة اللبنانية لن توافق على هذه الوثيقة.

توسيع مهام اليونيفيل

أضافت «برو»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما طرحه هوكشتاين حسب التقارير التي صدرت أمس والتي واكبت سير المباحثات التي تمت أمس الأول، أنه عرض وضع آلية لتنفيذ القرار 1701 عبر توسيع مهام اليونيفيل.

صلاحيات اليونيفيل

ولفتت إلى أن أمريكا وإسرائيل حاولتا خلال السنوات الماضية عندما كان يتم طرح تجديد لـ اليونيفيل في مجلس الأمن أن يوسعوا من صلاحياتها لتشمل عملية مسح للأراضي التي يشملها القرار 1701، لكن المقاومة اللبنانية رفضت هذا الطرح الأمريكي الإسرائيلي.

تواجد قوات اليونيفيل

وتابعت الباحثة في العلاقات الدولية: أنه من بين ما طرحه هوكشتاين أيضًا، أن يكون هناك قوات لليونيفيل على الحدود مع سوريا، وهذا سيرفضه لبنان، لأن هذا الموضوع يجب التفاوض والمباحثات فيه مع الجهات السورية، أيضًا أن يكون هناك مسيرات لقوات اليونيفيل تجوب الأراضي التي يشملها القرار 1701.