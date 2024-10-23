شروط الالتحاق بوظيفة مهندس تخصصات بشركة مصر للطيران للخدمات

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية إلى شغل وظيفة مهندس تخصصات مختلفة للعمل بالقاهرة عن طريق التعاقد بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:

الشروط والوظائف والأعداد المطلوبة:

أولًا: وظيفة. مهندس ميكانيكا عدد (15) فردًا.

(بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص ميكانيكا) قوى ميكاترونكس بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

عضوية نقابة المهندسين.

ذكور فقط.

ثانيًا: وظيفة مهندس كهرباء عدد (۸) أفراد:

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص كهرباء قوى بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

عضوية نقابة المهندسين.

ذكور فقط

ثالثًا: وظيفة مهندس انتاج عدد (۲) فرد:

(بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص ميكانيكا إنتاج) بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

عضوية نقابة المهندسين.

ذكور فقط

رابعًا: وظيفة مهندس اتصالات عدد (15) فردًا:- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص (اتصالات إلكترونيات حاسبات بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد).

عضوية نقابة المهندسين..

ذكور / إناث.

شروط عامة:-

(1) السن لا يزيد عن (35) عامًا عند عند بداية قبول الطلبات.

(۲) قبول العمل بنظام النوبات

(٣) الإجادة التامة للغة الإنجليزية إجادة الحاسب الآلي لجميع الـ الجميع الوظائف.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بالنسبة للذكور بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات والموقف من الخدمة العامة أو الإعفاء منها عند التعاقد لمن يلزم منه منه ذلك.

يقتصر التقديم على أبناء محافظات القاهرة الكبرى القاهرة الجيزة القليوبية على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

يفضل من لديه خبرة فعلية في المجال المطلوب.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطير الطيران أو الشركات التابعة لتابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو بدون www وذلك من 6/11 حتي 15/11.

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في في أول اختبار تقرره الشركة وهي:- المؤهل الدر الدراسي.

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد " كمبيوتر".

الموقف من الخدمة العسكرية الخدمة العامة كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية.

دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد.

السيرة الذاتية (CV).

شهادة القيد بنقابة المهندسين.

صورة من شهادات الخبرة ( إن وجدت ).

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

لن ييتم الإعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه. ) اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.