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دوري أبطال أوروبا، أيندهوفن يفاجئ باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول

أيندهوفن الهولندي،
أيندهوفن الهولندي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، إنتهى الشوط الأول من مباراة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

هدف أيندهوفن في الشوط الأول سجله نوا لانج في الدقيقة 34.

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني، تشكيل فريقه الذي يبدأ بها مباراته أمام أيندهوفن الهولندي، اليوم الإثنين، على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان، فيتو
باريس سان جيرمان، فيتو

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أيندهوفن

ويبدأ فريق العاصمة الفرنسية مباراته ضد باريس سان جيرمان بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركونيوس، باتشو، نونو مينديز

في خط الوسط: إيمري، جواو نيفيس، فابيان رويز

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لي كانج إن، برادلي باركولا

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام أيندهوفن، فيتو

تشكيل أيندهوفن أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: والتر بينيتيز

خط الدفاع: ماورو جونيور – ريان فلامنجو – أوليفر بوسكاجليا – ماتيو دامز 

خط الوسط: جوس تيل – مالك تيلمان – إسماعيل سايبيري – يوهان باكايوكو

خط الهجوم: لوك دي يونج – نوا لانج

ترتيب الفريقين قبل مباراة الليلة

يدخل باريس سان جيرمان المباراة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيقه فوزًا واحدًا وتعادلًا في مباراتين سابقتين، في المقابل، يحتل ايندهوفن المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، إثر تعادل وهزيمة.

ويسعي باريس سان جيرمان في تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، بينما يسعى آيندهوفن للظهور بشكل أفضل بعد انطلاقته المتعثرة.

 

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