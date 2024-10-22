خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تطلب من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتحريك أسعار الوقود وتخفيف الدعم.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صندوق النقد الدولي يغفل ويتجاهل ظروف الوضع الإقليمي على الاقتصاد المصري، ويرغب في سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتخفيف الدعم وتحريك أسعار الوقود، وهذا ما تعترض عليه الدولة حاليا.

شهادة صندوق النقد الدولي

وأكد أنه إذا تراجعت مصر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي سيكون هناك ضرران، فلن تحصل على باقي القرض ولن تحصل على شهادة بتحسن اقتصادها.