الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تطلب من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتحريك أسعار الوقود وتخفيف الدعم.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صندوق النقد الدولي يغفل ويتجاهل ظروف الوضع الإقليمي على الاقتصاد المصري، ويرغب في سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتخفيف الدعم وتحريك أسعار الوقود، وهذا ما تعترض عليه الدولة حاليا.

 

إبراهيم عيسى يوجه رسالة نارية لرئيس الوزراء بشأن صندوق النقد والدعم

موازنة البرلمان: برنامج صندوق النقد سينفذ و7 مليارات عجز بسبب توترات المنطقة

شهادة صندوق النقد الدولي

وأكد أنه إذا تراجعت مصر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي سيكون هناك ضرران، فلن تحصل على باقي القرض ولن تحصل على شهادة بتحسن اقتصادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي تحريك اسعار الوقود تخفيف الدعم أسعار الوقود

مواد متعلقة

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم بمصر لـ 21.2% في 2024 - 2025

لماذا يجب مراجعة الموقف المصري من الاتفاق مع صندوق النقد؟، خبير اقتصادى يجيب

المصدرين: إعادة صياغة شروط صندوق النقد يعني إيجاد مصر بديل آمن

إبراهيم عيسى يوجه رسالة نارية لرئيس الوزراء بشأن صندوق النقد والدعم

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

زوجتي خلعت الحجاب ولا تصلي وتريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ هبة عوف تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية