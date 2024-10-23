125 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 125 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1,352 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 746 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.01 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 94.99 % خلال الجلسة.

تداولات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.