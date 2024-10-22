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نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع مواقف السرفيس بكوبري الصحابة (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار بمنطقة كوبري الصحابة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مسار ترعة المريوطية.

وأكدت نائب المحافظ خلال الجولة، أهمية هذا المشروع في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المنطقة، مشيرة إلى أنه يأتي استكمالًا للعديد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها في أحياء الطالبية والهرم. كما شددت على ضرورة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن وتشغيله لخدمة المواطنين.

توفير مواقف آمنة ومنظمة لسيارات السرفيس

من جانبها، أشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مواقف آمنة ومنظمة لسيارات السرفيس، مما يساهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وفي ختام الجولة، أعربت نائب المحافظ عن ارتياحها لما شاهدته من تقدم في أعمال المشروع، مؤكدة على استمرار المتابعة الدورية لضمان تنفيذه على أعلى مستوى.

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