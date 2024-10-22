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أخبار مصر

محافظة الجيزة تضبط 3333 مخالفة تموينية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط ٣٣٣٣ مخالفة متنوعة خلال شهر حيث شملت الضبطيات دقيق بلدي مدعم ومخللات وزيوت سيارات وسماد يوريا. 
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي  تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، لمنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط ٣٣٣٣ مخالفة  متنوعة خلال شهر وذلك في إطار الحملات التي شنت على المخابز والمحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

ضبط مخالفات في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن
 

ففي مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن تم ضبط ٥٨٦ جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن ٢٩ طن،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الي جانب تحرير عدد ٢٦٧٥ محضر مخالفة لمخابز فير ملتزمة بمواصفات واوزان رغيف الخبز  والتحفظ علي عدد ٢ ماكينة خباز.
 

وفي مجال البدال التمويني وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية تم ضبط ١٠٠٣ بطاقة تموينية وتحرير عدد ٩٥ محضر مخالفة.
 

وفي مجال محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم ضبط ٥١ طن زيوت سيارات مغشوشة و٤٧ أسطوانة بوتاجاز وتحرير ٤٢ محضر مخالفة. 
 

ففي مجال الأسواق والمحلات العامة تم ضبط ١٢.٥ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط ٤ آلاف طن سماد يوريا، وضبط ٨٢٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي،  وضبط ٧١٩١ علبة سجائر مهربة، و٤٥٠ كيلو أرز و٦٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر و١٠٣ عبوة عسل نحل و١٣٠ عبوة منظفات وتحرير ٥٢١ محضر مخالفة.

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