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ثقافة وفنون

هل تخرج أغنية للعندليب بالذكاء الاصطناعي؟ الأسرة تجيب

عبد الحليم حافظ،
عبد الحليم حافظ، فيتو

كشف محمد شبانة نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ ، عن حقيقة خروج أغنية للنور بصوت “العندليب” بالتعاون مع عمرو مصطفى.

 

وقال محمد شبانة في تصريح خاص لفيتو: "أن هناك علاقة صداقة قوية بينه وبين عمرو مصطفى، مؤكدًا أن هناك تجارب عدَّة على صنع أغنية بالذكاء الاصطناعي بصوت العندليب في الإستوديو وليس في العلن، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تخرج الأغنية إلى النور.

 

أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي 

وأضاف "شبانة": إنه إذا وجد أن أغنية بالذكاء الاصطناعي، تليق بمشوار العندليب من الممكن أن تطرح ولكن بعد موافقة جمهوره والأسرة، مشددا أنه لن يوافق ولا هو ولا جمهوره بخروج عمل لا يليق بمسيرة عبد الحليم حافظ.

 

 

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