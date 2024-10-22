مدير تعليم الجيزة يكرم المعلمين المبدعين على مستوى الإدارات (صور)

قام أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم بتكريم عدد من المعلمين الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"، في خطوة تعكس اهتمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتطوير العملية التعليمية وتكريم المتميزين.

وجاء هذا التكريم في إطار الخطة السنوية لإدارة التواصل ودعم المعلمين على مستوى الوزارة والمديريات، وبحضور هشام يحيى، مدير إدارة التواصل والدعم.

واستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة المعلمين الفائزين في مكتبه وهنأهم على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا على أهمية دور المعلم في بناء الأجيال وتقدمه بشهادات تقدير تكريمًا لجهودهم المتميزة.

وكان الفائزون المكرمون هم عصام سالم من مدرسة ترسا الرسمية لغات بإدارة أبو النمرس، إيمان سلامة من مدرسة الحي 16 بإدارة الشيخ زايد، داليا شوقي من مدرسة اسكاي لايت بإدارة حدائق أكتوبر، ومحمد عبد الفتاح من مدرسة الإمام بن تيمية بإدارة منشأة القناطر.



وفي ختام الاحتفال، عبر مدير المديرية عن فخره بهذه الكوكبة من المعلمين المبدعين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم في مسيرتهم التعليمية.