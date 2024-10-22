دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة أيندهوفن

دوري أبطال أوروبا، كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الذي يبدأ بها مباراته أمام أيندهوفن الهولندي، اليوم الإثنين، على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أيندهوفن

ويبدأ فريق العاصمة الفرنسية مباراته ضد باريس سان جيرمان بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركونيوس، باتشو، نونو مينديز

في خط الوسط: إيمري، جواو نيفيس، فابيان رويز

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لي كانج إن، برادلي باركولا

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أيندهوفن، فيتو

موعد مباراة باريس سان جيرمان وايندهوفن

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وايندهوفن الهولندي،في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب "حديقة الأمراء",وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 صاحبة الحقوق الحصرية لدوري ابطال اوروبا.

ترتيب الفريقين قبل مباراة الليلة

يدخل باريس سان جيرمان المباراة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيقه فوزًا واحدًا وتعادلًا في مباراتين سابقتين، في المقابل، يحتل ايندهوفن المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، إثر تعادل وهزيمة.

ويسعي باريس سان جيرمان في تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، بينما يسعى آيندهوفن للظهور بشكل أفضل بعد انطلاقته المتعثرة.