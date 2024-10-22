الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رياضة

تعرف على مباراة المصري الأولى بالموسم الجديد

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني لأولى مبارياته للموسم الجديد  بالدوري الممتاز بنظامه الجديد.

 

موعد مباراة المصري الأولى بالموسم الجديد 

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري على استاد السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

معسكر المصري بالمغرب

ويختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مبارياته الودية بمعسكره المغلق الحالي بدولة المغرب بمواجهة فريق شباب المحمدية أحد اندية الدوري المغربي الممتاز  وديًا غدا الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

 

يذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية الرابعة والأخيرة التي يخوضها المصري البورسعيدي بمعسكره المغلق بالمملكة المغربية  والذي يُختتم بعد غدٍ  الخميس.

وسبق للفريق خوض ثلاث مباريات،  الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين،  والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما فاز المصري في المباراة الثالثة على فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

 

 

المصري يخوض مبارياته على استاد السويس الجديد

وتقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، على ستاد السويس الجديد خلال مبارياته بالموسم الجديد.

ويخوض مبارياته مع الأندية الجماهيرية خارج استاد السويس مع فرق ( الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري،  غزل المحلة)، والتي سيتم تحديد الملعب الذي سيستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

 

يذكر أن النادي المصري حصل على الموافقات الأمنية لخوض مباريات الموسم الجديد على ستاد السويس الجديد.

 

إعلان مواعيد مباريات المصري بالمرحلة الأولى من الدوري الممتاز  

 

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمرحلة الأولى من الدوري العام للموسم الكروي الجديد.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

الجولة الثانية: وتجمع بين المصري والجونة وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل

الجولة الثالثة: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

الجولة الرابعة: وتجمع بين المصري وبيراميدز وتقام في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر المقبل.

الجولة الخامسة: وتجمع بين حرس الحدود والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر المقبل.

الجولة السادسة: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.

الجولة السابعة: وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

الجولة الثامنة: وتجمع بين المصري وفاركو وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير المقبل.

الجولة التاسعة: وتجمع بين بتروجيت والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير المقبل.

الجولة العاشرة: وتجمع بين المصري وانبي وتقام في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير المقبل.

الجولة الحادية عشر: وتجمع بين زد والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

الجولة الثانية عشر: وتجمع بين الاتحاد السكندري والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثامن من فبراير المقبل.

الجولة الثالثة عشر: وتجمع بين المصري والبنك الأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من فبراير المقبل.

الجولة الرابعة عشر: وتجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجولة الخامسة عشر: وتجمع بين المصري والاسماعيلي وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السادسة عشر: وتجمع بين سموحة والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السابعة عشر: وتجمع بين المصري ومودرن سبورت وتقام في التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الثالث من مارس المقبل.

 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 

 وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.
 

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

 يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

 

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز


وتجري القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

 

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