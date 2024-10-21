الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يخوض مبارياته بالموسم الجديد على ستاد السويس

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، على ستاد السويس الجديد خلال مبارياته بالموسم الجديد.

ويخوض مبارياته مع الأندية الجماهيرية خارج استاد السويس مع فرق ( الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري،  غزل المحلة)، والتي سيتم تحديد الملعب الذي سيستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

 

يذكر أن النادي المصري حصل على الموافقات الأمنية لخوض مباريات الموسم الجديد على ستاد السويس الجديد.

 

إعلان مواعيد مباريات المصري بالمرحلة الأولى من الدوري الممتاز  

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمرحلة الأولى من الدوري العام للموسم الكروي الجديد.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

الجولة الثانية: وتجمع بين المصري والجونة وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر المقبل

الجولة الثالثة: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

الجولة الرابعة: وتجمع بين المصري وبيراميدز وتقام في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر المقبل.

الجولة الخامسة: وتجمع بين حرس الحدود والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر المقبل.

الجولة السادسة: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.

الجولة السابعة: وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

الجولة الثامنة: وتجمع بين المصري وفاركو وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير المقبل.

الجولة التاسعة: وتجمع بين بتروجيت والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير المقبل.

الجولة العاشرة: وتجمع بين المصري وانبي وتقام في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير المقبل.

الجولة الحادية عشر: وتجمع بين زد والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

الجولة الثانية عشر: وتجمع بين الاتحاد السكندري والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثامن من فبراير المقبل.

الجولة الثالثة عشر: وتجمع بين المصري والبنك الأهلي وتقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من فبراير المقبل.

الجولة الرابعة عشر: وتجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجولة الخامسة عشر: وتجمع بين المصري والاسماعيلي وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السادسة عشر: وتجمع بين سموحة والمصري وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من فبراير المقبل.

الجولة السابعة عشر: وتجمع بين المصري ومودرن سبورت وتقام في التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الثالث من مارس المقبل.

 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 

 وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.


 

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

 يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

 

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

 

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز


وتجري القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي المصري ستاد السويس الجديد مواعيد مباريات المصري الدوري الممتاز الأهلي الزمالك الاسماعيلي

مواد متعلقة

مسلسل أزمات كهربا عرض مستمر.. رفض التدريب قبل مباراة فاركو.. دخل في مشادات مع الشناوي والسولية.. والأهلي يعرضه للبيع بسبب واقعة أبو ظبي

بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة

هل يلحق عمر جابر بقمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

سمير محمود عثمان: هذا رأيي في هدف بيراميدز أمام الزمالك وواقعة أكرم توفيق

كهربا يعود لإثارة الأزمات.. لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق ورفض رد التحية.. تغريمه مليون جنيه.. إنهاء إجراءات ترحيله للقاهرة.. وعرضه للبيع قبل غلق باب القيد

جدو لـ حكم الـ VAR في مباراة الزمالك وبيراميدز: يا رب تعرف تنام كويس

عبد الله السعيد يداعب أحمد فتحي: كان نفسي تلعب أمامي النهارده، وتعليق مفاجئ لـ شيكابالا

عبد الله السعيد بعد التأهل لنهائي السوبر: الفرق الكبيرة فقط تستطيع العودة للمباراة

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

يبدأ تطبيقها غدًا، رئيس الوزراء يحدد شروطا جديدة لإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

الكهرباء تحدد 8 أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية، تعرف عليها

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا

منوعات

المزيد

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

المزيد
الجريدة الرسمية