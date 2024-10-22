التأمين الصحي بسوهاج: القضاء على قوائم الانتظار في الأشعة
قال الدكتور محمد خلف مدير عام التأمين الصحى فرع سوهاج أنه تم تشغيل لجنة زراعة القرنية ومقرها مستشفى الهلال وتضم نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى تشغيل لجنة جراحة الأوعية الدموية ومقرها مستشفى الهلال وتضم نخبة من أساتذة جراحة الأوعية الدموية بالمحافظة.
وأشار "مدير عام التأمين الصحي" بسوهاج إلى أنه تم نقل عيادة استشاري القلب واستشاري الأطفال ولجنة القلب ولجنة هرمون النمو ولجنة أمراض الدم اطفال من مركز العيادات التخصصية إلى مجمع عيادات العاشر من رمضان.
زيادة عدد الحضانات وتشغيل جهاز أشعة إيكو للقضاء على قوائم الانتظار
وأضاف الدكتور" محمد خلف ' أنه تم زيادة عدد حضانات المبتسرين بمستشفى الهلال من 8 حضانات إلى 15 حضانة بالإضافة إلى تركيب وتشغيل جهاز أشعة موجات صوتية جديد على القلب (ايكو) لعمل أشعة الايكو على القلب بمجمع العاشر من رمضان من أجل القضاء على قوائم الانتظار بالإضافة إلى جهاز الايكو بمستشفى الهلال.
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