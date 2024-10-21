التأمين الصحي بسوهاج يفتتح مركز إحصاء جديدا لإصدار وتجديد بطاقات الخدمة فى طهطا

قام الدكتور "محمد خلف عفيفي" مدير عام فرع التأمين الصحى بسوهاج بتشغيل أول مركز إحصاء لاستخراج وتجديد بطاقات التأمين الصحي بمنطقة شمال سوهاج الطبية بمركز طهطا، وذلك بالإضافة إلى المركز الرئيسي لاستخراج وتجديد بطاقات التأمين الصحي بإدارة الفرع بسوهاج.

مدير عام التأمين الصحى: مركز إحصاء طهطا واحد من ضمن سلسلة مراكز الإحصاء الجديدة

وأكد "مدير عام التأمين الصحى" بسوهاج أن مركز الإحصاء الجديد يأتى فى إطار سلسلة افتتاحات عدد من مراكز الإحصاء بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة للتخفيف عن المنتفعين وتوفير مشقة السفر والتنقل لاستخراج وتجديد البطاقات الصحية من شمال سوهاج إلى مدينة سوهاج.

وأضاف الدكتور محمد خلف أن هذا المركز سوف يقدم الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمركز طهطا وطما وجهينة والمراغة وعددهم (822535 نسمة).

المركز فى إطار تحسين الخدمة الطبية والتيسير على المواطنين

يذكر أنه يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة والدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالهيئة والمهندس وائل عيد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي فى إطار تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.



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