مركز إعلام دمنهور ينظم ندوة توعوية حول "أهمية مشاركة الشباب في تفعيل المبادرات الرئاسية"

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان ندوة حول “أهمية مشاركة الشباب في تفعيل المبادرات الرئاسية”، وذلك بمدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، حاضر فيها الدكتورة شيماء حلمي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة دمنهور والدكتور صالح إبراهيم علي، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة.

أهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية

حيث تناولت الندوة أهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية والتي تعتبر من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والذي يتم من خلال إشراكهم في المبادرات الرئاسية، وإعطائهم الفرصة للمساهمة في تشكيل مستقبلهم، وبناء قادة قادرين على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما تم خلال الندوة استعراض جهود بعض المبادرات، التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة كمبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير العشوائيات ومبادرات التعليم والتحول الرقمي والتغذية السليمة.