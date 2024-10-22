رئيس مركز ساقلتة يتابع إنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجى
تابع" خالد محسب" رئيس مركز ومدينة ساقلتة برفقه حسام عبد الله نائب المركز والمتابعة الميدانية إنتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى وتلقى طلبات المواطنين بشأن ملف التصالحات وتسليم نماذج ٧ و٨ للتصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين تم قبول طلبات تصالحهم من قبل لجان البت في التصالح.
رئيس مركز ساقلته يشدد على تعريف المواطنين بالاوراق المطلوبة للتصالح
وشدد "رئيس المركز" على ضرورة تعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة والإجراءات الخاصة بملف التصالح مشيرًا على تسهيل وسرعة إنهاء طلبات التصالح فى أسرع وقت ممكن
واختتم" خالد محسب " رئيس محلى ساقلتة على ضرورة المتابعة المستمرة وإستقبال المواطنين ومتابعة ملفات التصالح فى المركز التكنولوجى بطريقة تليق بآدمية المواطنين.
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