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رياضة

دوري أبطال آسيا، تعادل النصر السعودي مع استقلال الإيراني في الشوط الأول

النصر
النصر

تعادل النصر السعودي مع فريق استقلال طهران اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب استاد آل راشد في الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وكشف ستيفانو بيولي، التشكيل الرسمي لنادي النصر، الذي يخوض مباراته أمام فريق استقلال طهران.

 

تشكيل النصر لأمام استقلالية إيران 

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سالم الغانم، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.
في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجولو.

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وكان النصر قد تمكن من الفوز على الريان في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف، متواجدًا بالمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل بمواجهة أخرى.
ويتواجد استقلال طهران في المركز الخامس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى.


موعد مباراة النصر واستقلال طهران 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.


وتذاع مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء عبر:
-قناة بي إن سبورت "beIN Sports 2 HD".
- قناة الكأس 10 HD.
- قناة SSC HD 1.
- أبو ظبي الرياضية آسيا 2.


وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق أحمد البلوشي، وسمير المعيرفي عبر قناة الكأس HD10، والثنائي فارس عوض وحاتم بطيشة عبر قناة SSC HD1، وبلال علام من خلال قناة أبوظبي آسيا 2.

 

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